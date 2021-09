Sóc Trăng: Bắt nghi phạm đổ thuốc trừ sâu vào lu nước đầu độc cha mẹ vợ

Ngày 1.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can , bắt tạm giam Nguyễn Văn Công (45 tuổi, ở P.1, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi đầu độc người thân bằng thuốc trừ sâu.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, do có mâu thuẫn từ trước với mẹ vợ là bà P.V.C (ngụ cùng địa phương), khoảng 20 giờ ngày 27.8, Công lấy chai thuốc trừ sâu chiết vào chai nước lọc rồi mang sang nhà cha mẹ để đầu độc. Đến nơi, Công đổ thuốc trừ sâu vào 8 lu nước sinh hoạt của gia đình cha mẹ vợ.

Sáng 28.8, bà C. ra lu múc nước sử dụng thì phát hiện mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc nên trình báo sự việc cho công an địa phương. Biết sự việc bị bại lộ, Công đến cơ quan công an tự thú và khai nhận hành vi đầu độc gia đình cha mẹ vợ bằng thuốc trừ sâu