Hai ‘nữ quái’ lừa 70 tỉ đồng bằng chiêu bán 'bất động sản suất ngoại giao'

Ngày 25.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lê Mai (45 tuổi, ở xóm 1 Đồng Xa, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (46 tuổi, ở 75 Hàng Đào, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, các bị can Mai và Thuý dùng pháp nhân của Công ty cổ phần Catimex chuyên môi giới bất động sản do Thúy làm đại diện pháp luật và sử dụng thông tin tại các dự án của Tập đoàn Vingroup được đăng tải công khai trên mạng để lừa đảo, ký kết các hợp đồng mua bán dưới hình thức bán “suất ngoại giao”, hứa hẹn lãi suất 100% để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT xác định, chủ mưu trong vụ án là bị can Mai, từng bị Công an Q.Thanh Xuân khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2013, khi giả mạo là cán bộ một ngân hàng, chuyên đi thu hồi nợ xấu.

Đến tháng 5.2019, qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn C. được giới thiệu gặp Mai và Thuý. Mai tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản với giá “ngoại giao” gồm căn hộ, nhà liền kề, shophouse tại các dự án của Tập đoàn Vingroup. Đồng thời, Mai khuyên anh C. nên đầu tư vào thị trường này sớm sẽ thu được lãi tới 100%.

Để tạo niềm tin, Mai lấy thông tin về các dự án mà Vingroup triển khai, đã đăng công khai trên mạng cho anh này xem. Tin tưởng Công ty cổ phần Catimex là nhà phân phối của Vingroup nên anh C. đã đầu tư 87 tỉ đồng mua bất động sản. Trong đó, chuyển 45 tỉ đồng vào tài khoản của Thúy và chuyển 42 tỉ đồng vào tài khoản của Mai.

Theo khai nhận, toàn bộ số tiền nhận được từ anh C., Mai và Thúy đã sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Đến cuối tháng 6.2019, anh C. mới biết thông tin Mai từng bị Công an Q.Thanh Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo môi giới bất động sản nên yêu cầu trả tiền.

Đến nay, Mai và Thúy mới chỉ trả lại anh C. 18,9 tỉ đồng, hơn 71 tỉ đồng còn lại không có khả năng hoàn trả.

Theo Công an TP.Hà Nội, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 87 tỉ đồng của anh C., các bị can Mai và Thúy còn đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo một số cá nhân khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.