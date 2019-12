Sóc Trăng: Mẹ con bà chủ nhà nghỉ Mỹ Dung bị bắt quả tang mua bán ma túy

Chiều 31.12, trả lời báo chí, đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an H.Mỹ Xuyên vừa bắt quả tang một điểm mua bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn ở địa phương này.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, qua tin báo của người dân, tối 30.12, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an H.Mỹ Xuyên bất ngờ ập vào nhà nghỉ Mỹ Dung (ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, H.Mỹ Xuyên), bắt quả tang bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (54 tuổi), chủ nhà nghỉ Mỹ Dung, đang bán ma túy cho Nguyễn Thanh Hân (23 tuổi, ở ấp Dù Tho, xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên).

Chủ nhà nghỉ Mỹ Dung bị bắt quả tang khi đang bán ma túy Ảnh do công an cung cấp

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 54 bịch nghi là ma túy đá, 2,3 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng một số tang vật khác. Tiến hành khám xét nhà nghỉ Mỹ Dung và phòng ngủ của Huỳnh Thị Trà My (33 tuổi, con gái bà Dung), lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 8 bịch lớn, 57 bịch nhỏ nghi là ma túy đá ; trên 45 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác. Nghi phạm Trà My, con gái của bà Dung Ảnh do công an cung cấp

Qua giám định, tổng số ma túy dạng đá là trên 290 gr. Công an tạm giữ hình sự bà Mỹ Dung, Trà My và Nguyễn Thanh Huân. Vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.