Sóc Trăng: Tạm giữ hình sự 6 nghi phạm truy sát một thanh niên tử vong

Chiều 24.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nguyễn Phước Hậu bị công an tạm giữ hình sự ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

6 nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Mã Thành Hoàng (thường gọi là Nấu Em, 28 tuổi, ở P.9, TP.Sóc Trăng); Đinh Nguyễn Tính (Tính Muối, 28 tuổi, ở P.7, TP.Sóc Trăng); Danh Hoàng Vũ (Vũ O, 26 tuổi, ở P.5, TP.Sóc Trăng); Lý Nhứt Hào (22 tuổi, ở P.6, TP.Sóc Trăng); Đào Út Nhi (32 tuổi, ở P.6, TP.Sóc Trăng) và Nguyễn Phước Hậu (Nhí Não, 24 tuổi, ở P.3, TP.Sóc Trăng).

Đinh Nguyễn Tính bị công an tạm giữ hình sự

Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng gần 17 giờ ngày 21.4, anh Trương Minh Đạt (27 tuổi, ở P.2, TP.Sóc Trăng) được anh Huỳnh Phước Lộc (Nhóc, cùng xóm) chở bằng xe máy trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc P.2, TP.Sóc Trang thì bất ngờ bị 6 đối tượng lạ mặt đi trên 3 xe máy chặn đầu xe rồi dùng hung khí chém tới tấp vào người anh Đạt.

Anh Đạt bỏ chạy vào trong nhà một người dân để trốn, tuy nhiên 6 nghi phạm trên tiếp tục truy đuổi và chém anh Đạt nằm gục tại chỗ.

Khi các đối tượng bỏ đi, anh Đạt được anh Lộc cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Do vết thương quá nặng, anh Đạt tiếp tục được người nhà chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ để cứu chữa. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ ngày 22.4, anh Đạt đã tử vong.

Danh Hoàng Vũ bị công an tạm giữ hình sự - Ảnh : Công an cung cấp

Sau khi nhận tin báo về vụ án gây xôn xao dư luận ở địa phương, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.Sóc Trăng và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ, đồng thời truy bắt các thủ phạm gây án. Ngày 23.4, ba nghi phạm gồm: Đào Út Nhi, Lý Nhứt Hào và Nguyễn Phước Hậu chủ động đến cơ quan công an đầu thú.

Lý Nhứt Hào bị công an tạm giữ hình sự - Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, sáng 24.4, lực lượng công an quyết định bắt khẩn cấp 3 nghi phạm còn lại gồm: Mã Thành Hoàng, Đinh Nguyễn Tính và Danh Hoàng Vũ.

Được biết vụ án xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn xã hội giữa nạn nhân với 6 nghi phạm trên. Hiện vụ án đang được Công an Sóc Trăng điều tra, xác định vai trò của từng đối tượng để xử lý.

Đào Út Nhi bị công an tạm giữ hình sự - Ảnh: Công an cung cấp