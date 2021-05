Sóc Trăng: Xử phạt 2 phụ nữ chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Ngày 21.5, Công an H.Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp có hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, qua công tác nắm thông tin trên các trang mạng xã hội, lực lượng an ninh Công an H.Trần Đề phát hiện tài khoản Facebook của chị L.T.N.B (38 tuổi, ở ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, H.Trần Đề) đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật về 1 ca xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19 trên địa bàn huyện.