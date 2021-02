Sớm có quy trình khơi thông hàng hóa bị ách tắc

Tại đầu cầu Hải Dương , lãnh đạo tỉnh này tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ việc lưu thông hàng hóa, nhất là đường ra cảng Hải Phòng. Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho biết bộ này đã kết nối với các đơn vị tiêu thụ lớn, tập đoàn bán lẻ để tiêu thụ hàng hóa cho Hải Dương, tuy nhiên vướng không phải do nhu cầu không có, chuỗi siêu thị không nhiệt tình, mà là do vấn đề vận tải. Mặc dù Bộ Y tế đã có hướng dẫn về vận tải hàng hóa an toàn, nhưng có tình trạng các tỉnh hiểu khác nhau, áp dụng khác nhau.