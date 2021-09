Tác giả thông tin sai sự thật phong tỏa TP.Bạc Liêu là một nữ sinh

Chiều 15.9, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Bạc Liêu làm việc với nữ sinh D.V.T. (16 tuổi, ngụ ấp Hậu Bối 1, xã Minh Diệu, H.Hòa Bình; hiện tạm trú TP.Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.