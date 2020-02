'Tách ra thì có thêm ghế để ngồi, nhập vào thì người thế này, người thế khác'

Vấn đề vướng mắc còn lại từ phiên họp từ chiều 10.2 là những băn khoăn liên quan tới việc sáp nhập 4 huyện của tỉnh Cao Bằng (nhập huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng Khánh; huyện Phục Hòa và huyện Quảng Uyên).

Trước đó, tại phiên họp thứ 41 (1.2020), Ủy ban Thường vụ đã đề nghị các cơ quan Chính phủ và Cao Bằng để lại 4 huyện này và để báo cáo làm rõ thêm các cơ sở của việc sáp nhập, đặc biệt là ý kiến của nhân dân và các cơ quan liên quan.

Tại phiên họp chiều qua, ngày 10.2, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng bày tỏ nhiều băn khoăn khi cho rằng cả 4 huyện mà Cao Bằng đề nghị sáp nhập lần này đều có địa thế quan trọng về an ninh, quốc phòng cũng như đặc thù về kinh tế xã hội. Do đó, việc sáp nhập có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng , cũng như tâm tư của người dân.