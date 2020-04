Tái chế khẩu trang y tế: Tội ác !

Tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Bích Thủy, cũng ở ấp Mới 2, lực lượng chức năng phát hiện 17.500 chiếc khẩu trang y tế đã đóng vào hộp (50 cái/hộp) mang nhãn hiệu HAFAVINAPRO; 2.500 chiếc khẩu trang y tế đã đóng vào hộp (50 chiếc/hộp) mang nhãn hiệu Gauze Mask VINAPRO; 99 chai nước rửa tay nhãn hiệu Handwash, loại 250 ml/chai; 33 chai nước rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu BIGCARE loại 250 ml/chai. Tất cả đều bị tạm giữ. Tổng cục QLTT cho hay qua đấu tranh lấy lời khai, các đối tượng thừa nhận thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái chế.

Việc làm táng tận lương tâm

Bạn đọc (BĐ) rất phẫn nộ trước hành vi bất chấp sức khỏe cộng đồng của những người này. Họ cho rằng đây là tội ác, gieo rắc dịch bệnh cho nhiều người, cần phải xử lý nghiêm. "Nên bắt giam ngay, đây là hành vi phát tán dịch bệnh cho cộng đồng, trong các loại khẩu trang đã qua sử dụng biết bao nhiêu vi khuẩn, vi rút, không nhân nhượng với loại tội phạm này", BĐ Duy Anh (Khánh Hòa) bức xúc.

* Cần điều tra xem họ đã bán cho ai, bán bao nhiêu. Sau đó phạt mức án cao nhất, tránh nguy hiểm cho xã hội. L.N (TP.HCM) "Đây là tội ác bởi "Đây là tội ác bởi khẩu trang y tế vốn được xem là rác thải y tế không tái sử dụng, vậy mà những người này vì đồng tiền bất chấp tất cả. Nếu số khẩu trang này có các mầm bệnh trong đó thì hậu quả sẽ như thế nào? Có lẽ chúng ta không cần phải nương tay với những người làm ăn thất đức như vậy", BĐ Trọng Hào nêu quan điểm.

"Hành vi của những người này có thể phá tan công sức của cả nước trong việc khống chế dịch bệnh. Mong không sót tội phạm và tất cả những kẻ trong đường dây này từ thu gom, tái chế đến đưa đi tiêu thụ... sớm nhận được những bản án nghiêm khắc nhất", BĐ Nhạc (TP.HCM) bức xúc.

Nguy cơ bị lây nhiễm bệnh rất cao

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), nếu mang khẩu trang của ai đó đã sử dụng qua thì nguy cơ bị lây nhiễm bệnh rất cao, có khi bị lây nhiều bệnh khác và không phòng ngừa được bệnh như mong muốn. “Bệnh đầu tiên nguy hiểm nhất là bệnh lao, tiếp đến là các bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp...”, bác sĩ Khanh nói.

* Đủ yếu tố cấu thành để xử lý hình sự. Làm giàu trên

sự đau khổ của người khác. Vo Thao (Long An) Trong tình hình dịch Trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát như hiện nay, cũng như tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế vì vậy hành vi nguy hiểm gây hại cho sức khỏe cộng đồng của những người này càng khiến BĐ phẫn nộ. "Thật sự kinh khủng nếu những khẩu trang này mang nhiều mầm bệnh khác nhau chưa kể Covid-19. Đề nghị xử lý thật nghiêm để làm gương cho những kẻ khác", BĐ Doan Thi Hoa (TP.HCM) ý kiến.

"Nếu trong những cái khẩu trang tái chế đó là một ổ bệnh truyền nhiễm hoặc vi rút Corona thì hậu quả khôn lường. Chỉ vì đồng tiền mà có những việc làm thật bất nhân. Cần xử lý hình sự", BĐ Trung Nghĩa (Bạc Liêu) bức xúc.

Cùng quan điểm BĐ Minh Sang ( Đà Nẵng ) cho rằng: "Trong khi người dân cả nước đang cùng Chính phủ chung tay chống dịch thì lại có những người vì một chút lợi nhuận mà bất chấp đạo đức, có hành vi cố tình làm lây nhiễm bệnh cho đồng bào của mình, quá tàn nhẫn".

Như Thanh Niên thông tin, ngày 3.4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất tại ấp Mới 2 (xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An) phát hiện hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ. QLTT Long An đã tạm giữ toàn bộ tang vật. Trong đó, có 255 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng, 830 vỏ hộp khẩu trang y tế nhãn hiệu các loại, 2.000 chiếc khẩu trang y tế đã đóng vào hộp (50 cái/hộp) mang nhãn hiệu HAFAVINAPRO, 2.300 chiếc khẩu trang y tế đã đóng vào túi ni lông (10 chiếc/túi ni lông) tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Tím ở địa chỉ trên. Tại cơ sở bà này còn có 148 bộ đồ bảo hộ y tế không có nhãn hiệu; 422 chai nước rửa tay nhãn hiệu Handwash, loại 250 ml/chai; 235 chai nước rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu BIGCARE loại 250 ml/chai; 96 chai nước rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu Seifa; 36 chai và 30 lít dung dịch màu xanh không có nhãn hiệu; 2 bàn ủi là phương tiện tái chế khẩu trang.