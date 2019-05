Tài liệu liên quan Pháp luân công tại hiện trường án mạng

Liên quan đến vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, thông tin ban đầu do các các nghi can khai nhận, cho thấy cái chết của 2 nạn nhân xảy ra trong quá trình “tu luyện” theo Pháp luân công

“Tu luyện” theo Pháp luân công?

[VIDEO] Va li đầy vàng và tiền bí ẩn của nhóm nghi can giết người đổ bê tông

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 4: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trần Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng ngụ TP.HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ TP.HCM).

Từ lời khai của các nghi can và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định, 2 nạn nhân bị đổ bê tông, phi tang xác là Trần Đức Linh (ngụ Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM, cả hai độ tuổi từ 30 - 35).

Các nghi can khai, Thành và Linh "tu luyện" Pháp luân công (chưa được công nhận ở VN) cùng Hà, Thảo. Thời gian đầu, nhóm Hà, Thảo và 2 nạn nhân "tu luyện" ở Khánh Hòa, sau đó chuyển về nhà bà Hoa ở TP.HCM nhưng không được bà này chấp nhận.

Khoảng giữa năm 2018, Hà thuê căn nhà ở đường D2 (Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương) để thu nhận các tín đồ và cả nhóm chuyển đến đây hoạt động. Tại đây, có 2 phụ nữ ở Bình Dương cũng tham gia, nhưng do việc "tu luyện" khắc nghiệt nên đã bỏ đi.

Cùng đó, Thành và Linh cũng không chịu được sự khắc nghiệt dẫn đến xảy ra mâu thuẫn với Hà, Thảo. Sợ gây ồn ào, bị lộ nên cả nhóm chuyển xuống H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhà, tiếp tục tu tập theo Pháp luân công. Ở H.Xuyên Mộc, Hà khai Linh bị “nhập tà” nên nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi nạn nhân Linh, Công an tỉnh Bình Dương ghi nhận có dấu hiệu nạn nhân bị bóp cổ chết (!?) (chi tiết này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ).

Sau đó, nhóm của Hà cho thi thể Linh vào thùng phuy nhựa, ướp trà, quấn băng keo, rồi chở đến căn nhà ở xã Hưng Hòa (hiện trường phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang)... Tại đây, do Thành không tuân thủ quy định môn phái và sợ hãi với thùng phuy nhựa có chứa xác chết của Linh để trong phòng, nên Hà, Thảo lên kế hoạch giết Thành. Sau đó, Thành bị Hà, Thảo chích điện, dùng dây dù siết cổ cho đến chết.

Tại hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể được đổ bê tông để phi tang, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến Pháp luân công.

Liên quan đến chi tiết nhóm này khai từng đến Khánh Hòa để “tu luyện”, Công an TP.Nha Trang cho biết cách đây vài năm, cơ quan này từng xử lý một nhóm người tụ tập bên bờ biển Nha Trang tu luyện một giáo phái trái phép.

Công an đã mời nhóm người này về trụ sở làm việc, sau đó yêu cầu giải tán, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, để xác định nhóm người này có liên quan đến vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương hay không thì còn phải kiểm tra, xác minh.

Giết mẹ ruột vì bị ngăn phá bỏ bàn thờ tổ tiên

Theo đó, tối 10.6.2018, giữa Phạm Ngọc Trường và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Lưu xảy ra mâu thuẫn; Trường dùng dao đâm chết bà Lưu. Llực lượng công an đã có mặt tại hiện trường vụ việc, bắt giữ Trường.

Khám nghiệm hiện trường, tại nhà của Trường, công an phát hiện có tài liệu về Pháp luân công và Trường có biểu hiện thần kinh không ổn định. Cũng theo thông tin từ công an, mâu thuẫn Trường và mẹ xảy ra khi nghi can đòi phá bỏ bàn thờ tổ tiên nhưng bị mẹ ngăn cản.