Tai nạn bất ngờ: Bị xe cán tử vong khi đang ngồi làm cỏ ven đường

Ngày 31.12, Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) bất ngờ 'đột kích' Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng An 1 (TX.Thuận An) phát hiện nước thải không qua xử lý xả ra môi trường bằng đường cống ngầm sâu 4 m.