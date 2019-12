Tai nạn giao thông giảm sâu nhất 20 năm, cả nước vẫn chết hơn 7.600 người

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2019 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức sáng nay, 28.12, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị , tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp số người thương vong do tai nạn giao thông giảm và là năm giảm sâu nhất trong vòng 20 năm qua.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng đánh giá, hiện vẫn còn nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Tai nạn đường sắt, đường thủy vẫn diễn biến phức tạp, vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích vẫn tăng.

Cụ thể, theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông, năm 2019 cả nước xảy ra trên 17.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 7.600 người, bị thương trên 13.000 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm trên 1.200 vụ, gần 600 người chết, trên 1.200 người bị thương. Năm 2019, có mức giảm số người chết sâu nhất kể từ năm 2014 đến nay. Sau 20 năm, số người chết do tai nạn giao thông năm nay đã được kéo xuống bằng con số của năm 2000, trong khi số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tăng gấp 9 lần.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho rằng, còn nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn , sử dụng ma túy gây nên. Trong khi việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hầu như chỉ phụ thuộc vào hoạt động tuần tra, kiểm soát và các đợt khám sức khoẻ bắt buộc, tỷ lệ còn thấp so với thực tế.

Điển hình như vụ lái xe container dương tính với ma tuý đâm xê vào 21 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở Long An làm chết 4 người, bị thương 19 người. Hay vụ lái xe tải đã sử dụng ma tuý đâm xe vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở Hải Dương làm chết 8 người, bị thương 7 người. Vụ lái xe say rượu gây tai nạn trong hầm Kim Liên (Hà Nội) cướp đi sinh mạng của 2 phụ nữ...

Cũng theo ông Hùng, hiện vẫn còn tình trạng chủ xe khoán trắng cho lái xe thông qua doanh thu theo đầu phương tiện, đặc biệt là đối với lái xe ô tô tải. Tình trạng “xe dù, bến cóc” tăng mạnh, cạnh tranh bất bình đẳng với xe khách tuyến cố định.