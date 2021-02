Tai nạn giao thông giảm, vi phạm nồng độ cồn vẫn nhiều

Hai vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người chết, 4 người bị thương

Báo cáo của Cục CSGT Bộ Công an, Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Hàng không VN (Bộ GTVT) cho biết trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2021 (từ 10 - 16.2), toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 109 người, bị thương 123 người. So với 7 ngày tết năm 2020, TNGT giảm 16 vụ, giảm 24 người chết và giảm 51 người bị thương. Theo Ủy ban ATGT quốc gia, 7 ngày nghỉ tết 2021, tình hình đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc về cơ bản được bảo đảm tốt, TNGT giảm cả 3 tiêu chí (giảm 8,08% số vụ, giảm 18,05% số người chết và giảm 29,31% số người bị thương).

Tuy nhiên, tình trạng người vi phạm nồng độ cồn điều khiển mô tô, xe máy, ô tô ở khu vực ngoài đô thị, tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều. Đặc biệt, đã xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy. Điển hình là vụ TNGT tại Gia Lai xảy ra tối mùng 3 tết làm 4 người chết và 1 người bị thương (nạn nhân đều là thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số và qua khám nghiệm ban đầu cho thấy đều có nồng độ cồn trong cơ thể và không có bằng lái xe máy).

* Ngày 16.2, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra trên đường tránh QL1A, đoạn qua xã Nhơn An (TX.An Nhơn) vào tối 15.2 được xác định là ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn).

Khoảng 19 giờ ngày 15.2, xe khách BS 51B-187.06 do tài xế Trần Văn Trí (47 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển trên tuyến đường tránh An Nhơn (đoạn qua xã Nhơn An) theo hướng bắc - nam thì xảy ra va chạm với ô tô con BS 77A-185.39 chạy cùng chiều phía trước và xe máy BS 77 F1-546.74 (đều chưa rõ người điều khiển) đang qua đường. Hậu quả, người ngồi trên xe máy là ông Phúc chết tại chỗ, người còn lại ngồi trên xe máy và người đi trên ô tô con bị thương.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 ngày 15.2, xe khách (16 chỗ) BS 77B-019.53 do tài xế Huỳnh Sơn Thạch (36 tuổi, ở TX.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển trên đường Lê Duẩn (ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn) theo hướng bắc - nam đã va chạm với xe máy chưa có biển số do chị Phan Thị Hòa Lợi (31 tuổi) điều khiển chở mẹ ruột là bà Lê Thị Hạ (58 tuổi, cùng ở P.Đập Đá). Sau va chạm, xe khách tiếp tục chạy sang lề đường bên trái (hướng bắc - nam) rồi tông vào các ô tô BS 51H-053.62, 51G-529.09 và 2 xe máy đang đỗ trong lề đường. Hậu quả, bà Hạ chết tại chỗ. Còn chị Lợi và ông Nguyễn Đức Cường (43 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM - chủ ô tô BS 51H-053.62, khi xảy ra va chạm đứng sau ô tô này) tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn này còn làm 2 người trên ô tô BS 51H-053.62 bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.