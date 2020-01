Tai nạn làm 3 người tử vong: Gia Lai ra công điện điều tra nguyên nhân

Ngày 30.1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Đỗ Tiến Đông, ký công điện yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ xe máy BS 81E1 - 082.28 chở 3 người va chạm với xe khách Thuận Tiến làm 3 người trên xe máy tử vong . UBND tỉnh Gia Lai đề nghị xử lý nghiêm vụ việc.

Sau vụ tai nạn, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông , nhất là vào các giờ cao điểm từ 20 giờ đến 24 giờ hằng ngày trên các tuyến, phạm vi phụ trách. Đồng thời chỉ đạo Ban An toàn giao thông (Ban ATGT) tỉnh và Ban ATGT huyện Chư Sê tập trung khắc phục hậu quả, thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Công an lấy lời khai những hành khách đi trên chiếc xe giường nằm trong vụ tai nạn Ảnh: Đình Văn

Phó giám đốc phụ trách Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Gia Lai, Lê Văn Hạnh, cho biết Sở và huyện Chư Sê, mỗi đơn vị hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên cùng ngày, đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng công an huyện Chư Sê, cho hay đã đưa mẫu máu của Rah Lan Thuận, người điều khiển xe máy chở 3 trong vụ tai nạn, đi xét nghiệm nồng độ cồn, hiện đang chờ kết quả.

Như Thanh Niên đưa tin, lúc 20 giờ 25 ngày 29.1, tại km 1639+420 thuộc thôn An Điền, xã Ia Bang, huyện Chư Sê, xe máy BS 81E1 - 082.28 do Rah Lan Thuận (18 tuổi) điều khiển chở Rơ Mah H’oai và Siu H’Yên (cùng 17 tuổi, cả 3 điều ngụ xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai) tông vào đầu xe khách Thuận Tiến BS 81B - 015.21, do tài xế Lê Minh Thanh (49 tuổi, ngụ thành phố Pleiku, Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng Gia Lai - TP.HCM.

Cú tông mạnh làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.