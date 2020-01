Tai nạn làm 3 người tử vong: Xe máy chở 3 đi không đúng phần đường

Liên quan đến vụ tại nạn làm 3 người đi xe máy tử vong khi tông vào xe khách Thuận Tiến, sáng 30.1, Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết bước đầu nguyên nhân do xe máy chở 3 đi không đúng phần đường.

Danh tính 3 nạn nhân cũng được xác định, gồm: Rah Lan Thuận (18 tuổi, người điều khiển xe máy), hai người nữ Rơ Mah H’oai và Siu H’Yên (đều 17 tuổi). Cả 3 cùng trú tại làng Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai.

Ông Lê Văn Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT tỉnh Gia Lai nói: “Hiện trường cho thấy xe máy BS 81E1 - 082.28 tông thẳng vào đầu xe khách, mắc kẹt ở đầu xe ở hướng bên trái đường. Xe máy đã đi không đúng phần đường của mình”.

Nguyên nhân do xe máy đi không đúng phần đường, tông vào xe khách đang lưu thông theo chiều ngược lại Ảnh: Đình Văn

Ông Hạnh cũng cho biết thêm đoạn đường nơi xảy ra tai nạn cho phép ô tô lưu thông với tốc độ 80 km/giờ, Sở GTVT Gia Lai kiểm tra thiết bị giám sát hành trình thì xe khách Thuận Tiến lưu thông với tốc độ 71 km/ giờ. Ông Hạnh đề nghị huyện Chư Sê xét nghiệm nồng độ cồn 3 của nạn nhận trong vụ tai nạn. Chủ tịch huyện Chư Sê Nguyễn Hồng Linh cho biết cơ quan chức năng đã đưa các mẫu máu đi xét nghiệm.

Như Thanh Niên đưa tin, lúc 20 giờ 25 ngày 29.1, tại km 1639+420 thuộc thôn An Điền, xã Ia Bang, huyện Chư Sê, xe máy BS 81E1 - 082.28 do Rah Lan Thuận điều khiển chở theo Rơ Mah H’oai và Siu H’Yên đã tông vào đầu xe khách Thuận Tiến BS 81B - 015.21, do tài xế Lê Minh Thanh (49 tuổi, ngụ thành phố Pleiku, Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng Gia Lai - TP.HCM.