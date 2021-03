Tai nạn lao động hy hữu: Nam thanh niên bị dây kẽm siết chặt cổ tay

Nam bệnh nhân P.V.L. (29 tuổi, ngụ Trà Vinh) là công nhân đứng máy để cuộn các sợi dây kẽm (sợi kẽm như lưới B40) lại thành 1 cuộn tròn, to.

Các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu cắt lọc, thám sát, xuyên kim khóa cố định khớp cổ tay bằng đinh, vi phẫu nối động mạch trụ, giải phóng bao ngoài động mạch quay, giải ép và giải phóng bao ngoài thần kinh quay, thần kinh trụ, thần kinh giữa. Cắt lọc gân - cơ duỗi (sẽ khâu nối gân duỗi sau khi bàn tay ổn định, bàn tay sống, không nhiễm trùng - PV). Giải ép khoang mu bàn tay.

Hiện tại, sau 3 ngày, bàn tay trái bệnh nhân hồng ấm, có cảm giác một phần, cử động nhẹ.

Theo bác sĩ Võ Hòa Khánh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tiếp nhận các bệnh nhân bị tai nạn lao động khá nhiều, như một số trường hợp bị siết, ép mạch máu ngón tay do đeo nhẫn, do bù loong, con tán, do dây kẽm nhưng thường chỉ bị 1, 2 ngón. Còn trường hợp bị dây kẽm quấn vùng cổ tay như bệnh nhân L. là rất hy hữu.