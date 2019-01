Tai nạn nghiêm trọng: Taxi va chạm xe máy, 3 người chết, 4 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 10 ngày 1.1, tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ H.Đức Trọng) điều khiển xe taxi BS 49A - 174.72 lưu thông trên QL20, theo hướng H.Đức Trọng đi H.Di Linh (Lâm Đồng). Trên taxi chở 5 hành khách, gồm: Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi, ngụ Long An), Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi), Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi), Hồ Trọng Hùng (23 tuổi, cùng ngụ H.Đức Trọng). Ảnh: C.T.V Xe taxi bị lật sau tai nạn Khi đến Km198+200, xe taxi nói trên xảy ra va chạm với xe máy BS 49V1 - 6202 do Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ H.Đức Trọng) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm với xe máy, taxi tiếp tục lao về phía trước, tông vào cây xanh bên đường rồi lật ngửa

Ảnh: C.T.V Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong

Vụ tai nạn làm 3 người trên taxi tử vong gồm Cường, Tuấn và Phi. Ngoài ra có 4 nạn nhân bị thương là tài xế Hân (bị chấn thương vùng bụng), anh Huy (người điều khiển xe máy, bị chấn thương sọ não), Lụa (bị thương nhẹ) và Hùng (đa chấn thương). Tại hiện trường, xe taxi và xe máy đều bị biến dạng , hư hỏng nặng. Theo Ban an toàn giao thông H.Đức Trọng, kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Đỗ Thục Hân lúc 23 giờ 52 (1.1) là 1,108 mg/1 lít khí thở

Sáng 2.1, Công an H.Đức Trọng, Phòng CSGT và Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.