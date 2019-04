Tai nạn rất thương tâm, chồng và vợ đang mang thai gần sinh tử vong tại chỗ

Tối 27.4, Công an H.Đức Hòa ( Long An ) cho biết vẫn đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến chồng và vợ đang mang thai tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, xe bồn BS 51D-459.06 lưu thông tuyến Quốc lộ N2 về hướng vòng xoay ngã ba Hòa Khánh Đông (H.Đức Hòa). Khi vừa qua khu vực kênh Ranh, ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, xe bồn va chạm xe máy đi chiều ngược lại.

Tai nạn làm người vợ đang mang thai gần đến ngày sinh văng khỏi phương tiện, đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ cùng với thai nhi. Xe bồn tiếp tục cuốn người chồng vào gầm, kéo thêm gần 15 m mới dừng lại khiến nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

Do tai nạn xảy ra vào cao điểm phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây , nên gây ra kẹt xe kéo dài trên 3 km.

Đến hơn 21 giờ 30 cùng ngày, một số phương tiện vẫn chưa thể nhích đi được từ lúc tai nạn xảy ra. Một số người chứng kiến cho biết dù là Quốc lộ, nhưng đoạn đường này khá hẹp, thêm vào đó là xe tải, xe ben chạy rất ẩu.

ẢNH: KHÔI NGUYÊN Vụ tai nạn khiến Quốc lộ N2 bị kẹt xe kéo dài 3 km

Tối cùng ngày, ông Phùng Văn On, Ủy viên Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết hiện công an đang tìm giấy tờ tùy thân để xác định danh tính nạn nhân.

Do kẹt xe nghiêm trọng, CSGT đang tập trung điều tiết giao thông và hướng dẫn phương tiện vòng sang tuyến tránh khác để qua khu vực tai nạn.

Hiện Công an H.Đức Hòa đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Riêng tài xế đã đến Công an H.Đức Hòa trình diện.