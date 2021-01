Tai nạn tàu lượn siêu tốc: Ai kiểm định độ an toàn ?

Bạn đọc (BĐ) Ngo The Hung nhận xét tai nạn thương tâm này “là một cảnh báo cho cơ quan chức năng trong việc cấp phép những trung tâm vui chơi có loại hình đu quay, tàu lượn vốn phải theo một tiêu chuẩn an toàn nhất”. Tán thành, BĐ Đức Huỳnh Quang cho rằng “các trò chơi cảm giác mạnh cần phải được kiểm tra mức độ an toàn tuyệt đối”, thế nhưng tai nạn đau lòng vẫn xảy ra, mặc dù chủ đầu tư khu du lịch khẳng định “hệ thống này được đơn vị bảo dưỡng thường xuyên hằng năm, đã được kiểm định vào ngày 12.5.2020 và còn thời hạn kiểm định đến ngày 12.5.2021”.