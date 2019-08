Tai nạn thảm khốc ở Bến Lức: Đề nghị truy tố tài xế xe container

Chiều 14.8, Công an H.Bến Lức ( Long An ) cho biết Cơ quan CSĐT vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 1B, xã An Thạnh, H.Bến Lức) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Hiếu là bị can gây ra tai nạn thảm khốc tại H.Bến Lức cách đây hơn 7 tháng, làm 4 người chết, 25 người bị thương.