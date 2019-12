Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tài xế xe bán tải không có bằng lái, say xỉn

Sáng 1.12, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã có thông báo ban đầu về vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết , 3 người bị thương.

Bàng hoàng vì tai nạn khiến 4 người chết ở Phú Yên

Theo đó, khoảng 19 giờ 10 ngày 30.11, trên quốc lộ 29, đoạn thuộc thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam (H.Đông Hòa, Phú Yên), Võ Duy Đô (32 tuổi, ngụ thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam) điều khiển ô tô bán tải BS 78C - 085.44 lưu thông theo hướng bắc - nam, đã tông vào xe đạp điện do cháu Lê Thị Tiến (14 tuổi, ngụ thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam) lưu hành cùng chiều phía trước; sau đó tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, ngụ khu phố Phú Thọ, thị trấn Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa) điều khiển chở con gái là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (5 tuổi); rồi tông tiếp vào xe máy do anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, ngụ khu phố Phú Thọ, thị trấn Hòa Hiệp Trung) điều khiển, đang chở vợ là Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) và 2 con là Huỳnh Đức Nam Đồng (4 tuổi) và bé H.T.B.T (9 tháng tuổi).

Hậu quả, cháu Đồng, cháu Tiến, cháu Thủy Tiên và chị Linh tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 3 người bị thương là anh Đôi, chị Loan và cháu T. được chuyển đi cấp cứu. Sau tai nạn, ô tô bán tải, 2 xe máy và xe đạp điện hư hỏng nặng.