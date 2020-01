Tai nạn thương tâm ở Long An làm 2 học sinh tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 10.1, nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Thành Nam (xã An Nhựt Tân, H.Tân Trụ, Long An ) chạy xe đạp và xe đạp điện về nhà. Khi qua khỏi ngã ba Cầu Nhum, thuộc ấp 4, xã An Nhựt Tân - đối diện Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, bất ngờ xe tải BS 51C - 534.68 chở cửa nhôm lưu thông cùng chiều vượt lên va chạm nhóm học sinh này làm 2 học sinh ngã xuống đường.