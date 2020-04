Tại sao băng nhóm Đường ‘Nhuệ’ lộng hành 10 năm mà chính quyền Thái Bình không biết?

“Đã là mafia thì phải dùng tiền để thao túng quyền lực của quan chức cơ quan nhà nước nào đó để đứng về phía mình, để họ có thể thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Có thể không phải là tất cả nhưng chắc chắn phải có một thế lực ngầm nào đó đứng sau băng nhóm này mới thực hiện được những hành vi như vậy”, ông Kim phân tích, và cho rằng cần phải tìm ra, truy cứu trách nhiệm, kể cả trách nhiệm hình sự những người này.

“Vừa rồi, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ tỉnh liên quan tới thủ tục đấu giá đất đai. Nhưng nếu như quá trình điều tra còn phát hiện ra những người khác cũng phải giải quyết tới nơi, tới chốn”, ông Kim nói thêm.

“Tại sao một băng nhóm xã hội đen lộng hành, làm đủ việc tày trời như thế trong suốt 10 năm mà chính quyền địa phương không biết? Thái Bình đâu phải là một địa phương ở vùng xa xôi hẻo lánh, xa trung ương hay một tỉnh lạc hậu? Đó là điều khiến tôi rất buồn!”, ông Hùng nói.

“Chỉ cần một vài vụ việc, chính quyền địa phương đã phải phát hiện chứ đừng nói là phải mất tới 10 năm. Thế thì có phải chính quyền địa phương không biết gì hay không? Hay đã tê liệt? Tôi cho rằng không phải như vậy. Dứt khoát đằng sau đó là cái gì thì mới có thể kéo dài như thế”, ông Hùng nói.

Ủy viên Ủy ban Tư pháp kiến nghị trong vụ việc này phải làm rõ 3 vấn đề: Ai bảo kê? Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành? Trách nhiệm của cơ quan dân cử từ Hội đồng nhân dân tới đại biểu Quốc hội trong việc để vụ việc diễn ra trong một thời gian rất dài trên địa bàn.

Liên quan tới ý kiến cho rằng nên để Bộ Công an vào cuộc xử lý vụ việc, ông Hùng cho rằng, trước hết, chưa cần Bộ Công an mà nên giao cho Công an Thái Bình làm và yêu cầu làm đúng quy định của pháp luật để giám sát. “Đó chắn chắn là mong ước của người dân, cũng để thấy rằng, người dân có thể tin vào lực lượng tố tụng. Không phải vì cái gì đó mà lại nói T.Ư phải vào cuộc”, ông Hùng nói.