Tài xế đánh gãy răng nam thanh niên đã ra trình diện

Tối 3.1, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết tài xế hành hung nam thanh niên sau khi được nhắc nhở di chuyển để tránh ùn ứ giao thông đã ra trình diện.

Nam thanh niên bị đánh gãy răng chỉ vì nhắc tài xế ô tô dừng đèn đỏ quá lâu

Theo thượng tá Thành, nam tài xế tên Long, 48 tuổi, làm nghề tự do chứ không phải là cán bộ công an như mạng xã hội đồn thổi. Sau khi xảy ra sự việc, người này di chuyển lên Lào Cai. Trong ngày 3.1, Công an Q.Thanh Xuân đã liên hệ và yêu cầu tài xế Long về trình diện, tuy nhiên người này “khất”, và nói ngày 4.1 sẽ về. Công an Q.Thanh Xuân đã yêu cầu phải về trình diện trong ngày 3.1, và hiện tại người này đã có mặt tại trụ sở Công an Q.Thanh Xuân để làm việc.

Tài xế xe bán tải có biểu hiện say xỉn Ảnh T.A

Thượng tá Thành cho biết thêm, Công an Q.Thanh Xuân sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tích, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố tài xế Long tội cố ý gây thương tích. Ngược lại, không đủ căn cứ khởi tố sẽ xử lý tài xế Long về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, theo trình báo của anh T.A (26 tuổi, trú tại Hà Nội), khoảng 21 giờ tối 31.12, khi anh đang điều khiển ô tô chở theo bạn, di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển thì phát hiện chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota màu đen, mang biển số 29C – 583.95 do một người đàn ông cầm lái chở theo vợ con, điều khiển nhích từng tí mặc dù đã qua nhiều nhịp đèn tín hiệu, khiến các xe phía sau bị ùn ứ từ lối đường vành đai trên cao xuống.

Bất bình, tài xế T.A đã xuống xe, tiến lại nhắc nhở và khuyên người đàn ông di chuyển, tuy nhiên người này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, không nghe mà chửi bới anh T.A và xuống xe hành hung, khiến anh T.A bị gãy răng, gãy xương mũi và chảy nhiều máu, phải nhập viện điều trị. Thực hiện hành vi xong, người đàn ông cùng vợ con rời đi.

Trong ngày 2.1, mạng xã hội đồn thổi người hành hung anh T.A tên là Long, đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Xuân. Tuy nhiên, thượng tá Thành đã bác bỏ thông tin này và khẳng định sẽ xử lý nghiêm người tung tin sai sự thật.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chiếc Toyota mang biển 29C – 583.95 thuộc sở hữu của bà V.T.T.H (trú P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký vào ngày 17.5.2016.