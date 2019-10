Tài xế đổ trộm rác thải trong rừng cao su tại Bình Phước bị rắn cắn

Liên quan đến vụ bắt quả tang vụ đổ trộm, chôn trộm rác thải trong rừng cao su tại Bình Phước , chiều 25.10, Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã xác định được tài xế lái xe tải đổ trộm rác thải trong rừng cao su.

Khi bị lực lượng chức năng mật phục, phục kích bắt quả tang lúc 0 giờ ngày 24.10, tài xế Vinh cùng một số đối tượng khác đang tiến hành đổ rác trộm, đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy toán loạn khỏi hiện trường, bỏ lại phương tiện và tang vật vi phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình bỏ trốn khỏi hiện trường, tài xế Vinh đã chạy vào rừng cao su và khu vực rừng tre rậm rạp, nhưng không may lại dẫm phải rắn và bị rắn độc cắn. Rất may, khi phát hiện sự việc, phụ xe tải của tài xế Vinh đã nhanh chóng đưa Vinh đi cấp cứu.

Cũng trong chiều nay, chủ xe tải mang biển số 63C-060.56 đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Riêng tài xế xe tải do đang nhập viện chưa thể ra trình diện, nên cơ quan công an chưa thể lấy lời khai của tài xế này.