Tài xế Grab bị cứa cổ, cướp tài sản đã qua cơn nguy kịch

Trưa 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an H.Hóc Môn cho biết Công an H.Hóc Môn đã nắm thông tin về vụ một tài xế Grab bị cướp tấn công , xảy ra hôm 21.10. "Hiện Công an H.Hóc Môn đang phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm", cán bộ này nói.