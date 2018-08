Tài xế xe ôm Grab bị sát hại, cướp xe Exciter: Đặc điểm nhận dạng nghi can

Liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày 30.7 tại KP.Ba Đình (P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương), PC45 Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm 2 nghi can và vật chứng vụ án.

Cuộc điện thoại cầu cứu trong đêm vắng

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 30.7, người dân phát hiện anh Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi, ngụ Thanh Hóa), làm nghề chạy xe ôm Grab bị thương rất nặng do bị đâm nhiều nhát vào người nằm thoi thóp trong một con hẻm nhỏ ở KP.Ba Đình (P.Thái Hòa).

Sau đó, anh Sơn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo người dân, đó đã nghe tiếng kêu cứu của anh Sơn nên chạy lại hiện trường thì phát hiện 2 đối tượng dùng dao đâm anh Sơn rồi cướp chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter BS 36D1 - 334.54 màu xanh bạc rồi tẩu thoát.

Cùng thời điểm trước đó, anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết sau khi bị đâm trọng thương, nạn nhân đã gọi điện báo cho anh Hải về vụ cướp.

Anh Hải nói: “Lúc đó tôi đang ở nhà thì nghe điện báo là bị cướp ở gần khu vực miếu ông Cù (TX.Thuận An). Nạn nhân nói trong hơi thở rất yếu ớt nên tôi nói nhắn tin lại cho tôi. Sau đó tôi lấy xe máy chạy xuống miếu ông Cù, vừa đi tôi vừa gọi điện thoại nhưng nạn nhân không nghe máy. Sau đó, tôi xuống đến nơi tìm kiếm thì người dân lấy điện thoại của nạn nhân điện tiếp cho tôi chỉ tôi đến hiện trường. Khi tôi đến được hiện trường thì nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện”.

Ảnh chụp màn hình Nạn nhân chở 2 đối tượng ngồi sau qua trạm thu phí Thái Hòa

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành trích xuất camera an ninh ở các khu vực lân cận và phát hiện hình ảnh 2 đối tượng bịt khẩu trang. Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và anh Hải để phục vụ công tác điều tra.



Đường đi của cướp

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động các phòng ban nghiệp vụ vào cuộc điều tra. Qua hình ảnh camera an ninh và các chứng cứ, dấu vết để lại hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện 2 đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng như sau: 2 đối tượng là nam khoảng 30 tuổi, nói gọng miền Bắc hoặc miền Trung, cao khoảng 1,6m, thể trạng trung bình ốm, tóc hớt cao.

Xe mô tô 2 đối tượng chiếm đoạt là loại xe Hiệu Yamaha Exciter 150CC, màu xanh bạc, BS 36D1 - 334.54, số khung: RLCUG0610FY143127, số máy: G3D43E155728, do nạn nhân Nguyễn Đức Sơn đứng tên chủ sở hữu.

Cơ quan công an cũng xác định khoảng 21giờ 30 ngày 30.7, hai đối tượng nghi vấn này đã xuất hiện ở khu vực vòng xoay An Phú (P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương). Trong đó một đối tượng mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen. Đối tượng còn lại mặc áo thun và quần màu đen, đội nón lưỡi trai màu đen.

Trước khi bắt xe Grab của nạn nhân, hai đối tượng đã đi bộ một đoạn khá xa, sau đó gặp nạn nhân đứng chờ khách trên vỉa hè.

Sau đó khi nói chuyện, cả 2 đối tượng đã lên xe máy và được nạn nhân chở đến khu vực P.Thái Hòa (TX.Tân Uyên). Từ hình ảnh trích xuất camera tại trạm thu phí Thái Hòa (trên đường ĐT746) cho thấy nạn nhân đã mặc áo đồng phục của Grab chở 2 đối tượng ngồi phía sau, không có đội mũ bảo hiểm…

Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai phát hiện hoặc biết thông tin về 2 đối tượng có đặc điểm như trên cùng tang vật của vụ án, xin vui lòng liên hệ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, qua số điện thoại trực ban: 0693 509 305, số điện thoại di động: 0904 424 818 gặp điều tra viên Hồ Hoàng Thanh hoặc liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp điều tra, tố giác tội phạm.