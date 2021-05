Tài xế không bằng lái chở hàng siêu trường siêu trọng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Ngày 16.5, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 5, thuộc Đội 5 Cục CSGT Bộ Công an, cho biết vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm an toàn giao thông hy hữu trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 14.5, qua hệ thống camera giám sát về trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đội 5 đã phát hiện xe đầu kéo biển số 73C-047.01 kéo sơ mi rơ moóc biển số 73R-003.36 lưu thông vào tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam. Đến 2 giờ ngày 15.5, tại km 124 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (khu vực trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi), tổ công tác đã dừng, kiểm ra đối với phương tiện trên. Qua kiểm tra, lái xe là ông Doãn Văn T. (ngụ TT.Đồng Lê, H.Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình không xuất trình được giấy phép lái xe , giấy phép lưu hành và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Tổ công tác đã đưa phương tiện và mời người điều khiển về trụ sở đơn vị để tiếp tục làm việc. Đến 18 giờ cùng ngày, qua kiểm tra tải trọng, đã ghi nhận phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50% (44,87%); tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50% đến 100% (78,85%).

Đội 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe với các lỗi: Không có giấy hép lái xe theo quy định; Điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Điều khiển xe chở hàng siêu trọng không có giấy phép lưu hành theo quy định; Điều khiển xe chở quá trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50%; Điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường trên 50% dến 100%.

Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối chủ phương tiện là Công ty TNHH Cơ khí H.S với các lỗi: Để cho người làm công không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Đưa sơ mi rơ mooc không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; Chở hàng siêu trường, siêu trọng không có Giấy phép lưu hành hoặc có Giấy phép lưu hành nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng Giấy phép lưu hành không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50%; Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50% đến 100%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

Cùng với đó, sẽ tạm giữ phương tiện có liên quan; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; phù hiệu xe đầu kéo BS 73C-047.01.

Theo quy định của pháp luật, lái xe có thể bị xử phạt 26 triệu đồng; chủ phương tiện (Công ty TNHH Cơ khí H.S) bị phạt 68 triệu đồng.