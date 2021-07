Tài xế lái xe tải từ chợ Bình Điền về An Giang dương tính Covid-19

Trưa 4.7, UBND TP.Long Xuyên, An Giang thông tin, một tài xế 34 tuổi (ngụ T.T.Lấp Vò, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với Covid-19 . Người này lái xe từ chợ Bình Điền, Q.8, TP.HCM về An Giang xét nghiệm, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm thì tự ý lái xe rời đi, sau đó bị đưa đi cách ly

Cụ thể, theo báo cáo của UBND TP.Long Xuyên, trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3.7, Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang tiếp nhận tài xế tên N.V.M (34 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa,T.T.Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) điều khiển xe tải BS 65C - 150... trở về từ chợ Bình Điền (Q.8, TP.HCM) đến làm xét nghiệm Covid-19.

Bệnh viện có tư vấn cho tài xế M. làm xét nghiệm RT-PCR, nhưng tài xế không đồng ý và cho rằng phải đi gấp, chỉ đồng ý test nhanh. Các nhân viên bệnh viện có hướng dẫn đợi lấy kết quả, nhưng người này đã tự ý bỏ đi.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, tài xế M. đến giao hàng tại một công ty ở Khu công nghiệp Bình Long (H.Châu Phú). Khi tài xế đi bộ ra cổng khu công nghiệp thì bị lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Vàm Cống (TP.Long Xuyên). Đến 3 giờ sáng 4.7, Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang phản hồi kết quả xét nghiệm RT-PCR của tài xế M. dương tính với Covid-19.

Theo khai báo của tài xế M., khoảng 10 giờ ngày 3.7, anh điều khiển xe tải khởi hành từ chợ Bình Điền, TP.HCM về An Giang giao hàng tại Khu công nghiệp Bình Long. Qua truy vết nhanh, đã xác minh được 9 trường hợp F1 (4 công nhân nhà máy gạch An Giang, 2 cảnh sát giao thông, 3 nhân viên Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang), 43 trường hợp F2. Các F1 đã được cách ly tập trung và các F2 còn lại đang tiếp tục truy vết thêm. Riêng ca nghi nhiễm (anh M.) được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Châu Thành.

Ngay trong sáng 4.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục truy vết các trường hợp F1 và F2 có liên quan đến tài xế M. Bởi tài xế này khai báo, trong hai ngày 30.6 và 2.7 đã từng đi qua các chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19 tại P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên.