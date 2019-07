Tài xế nghi ngáo đá 'đại náo' hầm Hải Vân

Nguồn tin ban đầu của Thanh Niên cho biết khoảng hơn 14 giờ ngày 5.7, tài xế Trần Minh Dương, 32 tuổi, trú tại tỉnh Qụảng Nam điều khiển ô tô con 5 chỗ mang BKS 43A - 337.36 chạy hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi xe của tài xế ày tới khu vực hầm đường bộ qua đèo Hải Vân , thì gặp lúc khu vực này có sự cố nên các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng Huế - Đà Nẵng phải dừng lại, nhường đường cho các phương tiên lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế.

Tuy nhiên, Dương bất ngờ điều khiển “xế hộp” của mình vượt lên trước, đi vào bên trái hầm và va lần lượt 3 chiếc ô tô chạy hướng bên phải hầm theo hướng Đà Nẵng - Huế (hướng đi đúng chiều).

Một số đồ vật của tài xế Dương được lực lượng chức năng thu giữ, trong đó có gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá Ảnh: Đ.P

Chiếc ô tô đầu tiên mà Dương lái xe va chạm mang BKS 43C - 049.56 do ông Ngụyễn Công Vy (49 tuổi, trú tại Đà Nẵng) điều khiển.

Kế tiếp xe Dương chạy đến Km 2 + 581 thuộc bắc hầm Hải Vân, thì va vào xe container mang BKS 92C - 687.32 do ông Bùi Thanh Bình (43 tuổi, trú tại Thái Bình) điều khiển; xe BKS 43A-337.36 của Dương tiếp tục va với ô tô con mang BKS 43A - 440.63 do anh Bùi Xuân Nam (31 tuổi, trú tại Đà Nẵng) điều khiển.

Các xe bị va chạm đều hư hỏng phải dừng lại, riêng xe của Dương tông lên phía lan can bên trái hướng Huế - Đà Nẵng, khiến xe bị gãy trục lốp dừng lại, thì lúc này mới ngưng việc gây tai nạn hàng loạt.

Chiếc xe container mà Dương leo lên, cố thủ trong cabin, sau đó dùng búa đập phá cửa để thoát thân khi công an vây ráp Ảnh: Đ.P

Sau khi xe hỏng, tài xế Dương xuống xe chạy bộ đón một số ô tô chạy hướng Huế - Đà Nẵng qua hầm Hải Vân nhưng xe này không dừng. Dương gặp một xe container mang BKS 51C - 286.54 kéo theo rơ moóc mang BKS 43R-010.53 do ông Cao Minh Tuấn (32 tuổi, trụ tại Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Huế - Đà Nẵng, nên bám theo và nhảy lên cabin xe này.

Khi xe chạy tới cửa hầm phía nam thì bị lực lượng CSGT TP.Đà Nẵng đón chặn xe. Lúc này, ông Tuấn nhảy ra khỏi xe, còn Dương cố thủ trong xe, buộc các lực lượng công an phải dùng hơi cay gây sức ép để Dương ra ngoài. Dương đã dùng búa đập hư hỏng kính của cabin container để ra ngoài. Đến 15 giờ 26 phút cùng ngày, Dương bị lực lượng công an Q.Liên Chiểu, CSGT Công an TP.Đà Nẵng khống chế, tạm giữ để điều tra các hành vi vi phạm.

Qua khám xét, các lực lương chức năng phạt hiện 1 túi xách của Dương để lại trong xe congtainer mang BKS 51C - 286.54, ngoài giấy tờ tùy thân, trong đó có một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Để giải quyết vụ việc, các lực lượng công an, biên phòng thị trấn Lăng Cô, Công an H.Phú Lộc, CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lực lượng công an Đà Nẵng đã phối hợp xử lý, điều tra, điều tiết giao thông qua hầm Hải Vân.

Đến 16 giờ cùng ngày, giao thông qua hầm Hải Vân được trở lại bình thường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng phối hợp điều tra làm rõ.