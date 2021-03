Tài xế tử vong, cán bộ công an bị thương khi đưa xe đi cân tải trọng

Ngày 21.3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP.Tam Điệp đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, khiến tài xế Nguyễn Văn Liên (38 tuổi, ngụ xã Liên Hải, H.Trực Ninh, Nam Định) tử vong và một cán bộ Công an TP.Tam Điệp bị thương