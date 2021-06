Tài xế xe đầu kéo sử dụng ma túy, 'thông' chốt kiểm dịch gây tai nạn liên hoàn

Theo CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, khoảng 9 giờ ngày 18.6, tài xế Vũ Đình Đức (35 tuổi, ở H.Kim Thành, Hải Dương) điều kiển xe đầu kéo BS 51C - 262.09 chở nhiều cột đèn chiếu sáng lưu thông trên tuyến quản lộ - Phụng Hiệp , theo hướng từ TP.Cần Thơ đi Bạc Liêu.

Vụ xe đầu kéo 'thông' chốt gây náo loạn trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn Bạc Liêu - Sóc Trăng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Lúc này, lực lượng tuần tra của Công an TX.Ngã Năm thông báo cho các đơn vị thuộc Công an Sóc Trăng phối hợp chặn xe đầu kéo BS 51C - 262.09. Sau khi chạy tới TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng), tài xế Đức cho xe rẽ phải theo tuyến Quốc lộ 1 về hướng Bạc Liêu.

Tài xế Đức (ảnh nhỏ) và xe đầu kéo bị tạm giữ ẢNH: TRẦN THANH PHONG Tuy nhiên, khi đến Trạm thu phí thuộc xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), tài xế Đức tiếp tục điều khiển xe vượt Trạm thu phí rồi quay đầu chạy về hướng Sóc Trang. Gần Trạm thu phí, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với một xe máy làm 2 người bị thương nặng.

Lúc này, lực lượng CSGT Công an TX.Ngã Năm vừa đeo bám, ngăn cản tài xế xe đầu kéo gây thêm tai nạn, một mặt thông báo cho Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng để phối hợp bắt giữ tài xế liều lĩnh này. Khi đến địa bàn xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), xe của Đức bị nhiều xe ô tô được CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng chặn lại.

Xe CSGT bị xe đầu kéo va chạm, hư hỏng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Thay vì dừng lại, Đức còn táo tợn điều khiển xe lao vào các xe đang chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 1, làm một số xe bị hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, tài xết Đức bị lực lượng khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện tài xế Đức dương tính với ma túy đá. Đức khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá. Lực lượng tạm giữ xe đầu kéo và tài xế Đức, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ.