Triệt phá băng cướp táo tợn trên tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp

Theo Cơ quan CSĐT, đầu tháng 1.2019, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được nhiều tin trình báo của người dân liên tục bị cướp tài sản trên tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp.

Các vụ cướp xảy ra thuộc địa bàn các huyện Phước Long, Hồng Dân và TX.Giá Rai.

Thủ đoạn của băng cướp là lợi dụng đêm khuya , đường vắng, điều khiển xe máy phân khối lớn chạy dọc theo tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp. Khi phát hiện những tiểu thương, phụ nữ điều khiển xe máy mang hàng ra chợ bán liền khống chế cướp tài sản.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Ái Liên (29 tuổi, ngụ H.Hồng Dân) rạng sáng 8.1, chị Liên điều khiển xe máy BS 94F1 - 119.91 chở 2 giỏ nấm rơm lưu thông trên tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp, từ xã Ninh Quới A về Cà Mau. Khi đến cầu Cây Điệp (thuộc ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A, TX.Giá Rai) thì bị 2 người đi xe máy ép vào lề, người ngồi phía sau cầm roi điện khống chế, giật túi xách rồi điều khiển xe chạy. Trong túi xách chị Liên có 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ cá nhân.

Rạng sáng 25.1, chị Liên rủ thêm bà Lê Thị Ngọc Em (59 tuổi) đi cùng. Khi đến xã Phong Thạnh Tây A thì bất ngờ bị 2 nghi can dùng dao khống chế yêu cầu cả 2 xuống xe. Khi cả 2 vừa xuống xe, một nghi can nhảy lên xe chi Liên điều khiển xe bỏ chạy cùng 60 kg nấm rơm thành phẩm. Nghi can còn lại tiếp tục đe dọa, buộc 2 nạn nhân đưa 3 điện thoại di động cùng 500.000 đồng rồi tẩu thoát về hướng tỉnh Cà Mau.

Theo cơ quan CSĐT, sau khi bắt giữ 3 nghi can trên, chiều 13.2, lực lượng công an khám xét nhà các nghi can thu giữ hàng chục viên đạn AR 15 chưa sử dụng, nhiều biển số xe máy, dao tự chế

ẢNH: CTV Tang vật thu giữ sau khi khám xét nhà 3 nghi can

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định, đối tượng cầm đầu băng cướp là Nguyễn Vũ Phong. Phong có 3 tiền án, mới mãn hạn tù, không ăn năn hối cãi lại tiếp tục đã rủ Sơn cùng Nguyên đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.