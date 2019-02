Cướp hơn 2,2 tỉ tại trạm thu phí Dầu Giây: Bộ Công an phá án ra sao?

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 7.2 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM bắt giữ 2 nghi can gây ra vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào sáng 7.2.

Theo đó, 2 nghi can gồm: Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Tiền Giang). Hai nghi can bị bắt giữ để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, sau khi xảy ra vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu C02, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc, truy tìm thủ phạm gây án để ổn định tình hình dư luận trên địa bàn.

Dưới sự phân công, chỉ đạo của đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, các trinh sát liên tục theo dõi những người nghi vấn, liên quan để sớm làm rõ vụ án.

Một trinh sát của C02 kể, sau khi nhận được sự phân công của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, các trinh sát phải khẩn trương lấy lời khai những người liên quan để truy tìm thủ phạm gây án. Mặc dù thông tin thủ phạm gây án ban đầu rất mờ nhạt, bởi quá trình gây án chúng đeo găng tay, bịt mặt và đột nhập từ tường rào phía sau của trạm thu phí vào khống chế các nạn nhân để cướp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng này cực kỳ tinh vi và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Vì vậy, việc truy tìm thủ phạm ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Nghi can nghiện cờ bạc và ăn chơi lêu lỏng

Sau khi gây án, cách hiện trường khoảng 3 km thuộc xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất (Đồng Nai), nghi can vào khu vực hoang vắng, gom toàn bộ tang vật gây án như súng, áo khoác, mũ, khẩu trang đốt phi tang.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng C02 cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định không có đồng phạm giúp sức cho Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam. Ban đầu cơ quan công an phải rà soát các băng nhóm có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp, trộm tài sản nổi lên trên địa bàn Đồng Nai để xác định đối tượng nghi vấn, đồng thời tập trung vào các đối tượng có quen biết với nạn nhân, từng làm việc tại trạm thu phí...

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Hai nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam (bên trái) và Trần Tuấn Anh tại cơ quan công an

"Siết lại những đối tượng nghi vấn, C02 và Công an tỉnh Đồng Nai bắt đầu chú ý đến Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam. Vì cả 2 đối tượng từng là nhân viên phân luồng xe ra vào trạm thu phí. Chưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng này nghiện cờ bạc và ăn chơi lêu lỏng, lười làm việc. Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cách đây vài tháng, 2 đối tượng đã nhận quyết định buộc thôi việc. Sau khi vụ án xảy ra, tìm 2 đối tượng này để mời về cơ quan công an để làm việc, thì hai người này đều đã trốn khỏi địa phương. Từ những chi tiết này, cơ quan công an nghi ngờ hơn, tập trung truy tìm Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam tại TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu…”, đại tá Lê Ngọc Phương cho biết.

Một trinh sát cho hay mẹ của Nguyễn Vũ Hoàng Nam sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng Nam không về quê ăn tết với gia đình. Từ đó, đại tá Lê Ngọc Phương cùng họp khẩn với các đơn vị phối hợp, và cho rằng có khả năng 2 đối tượng này sẽ đón xe khách, hoặc tàu lửa để đến tỉnh khác lẩn trốn một thời gian chứ không dám ở TP.HCM.

Đại tá Lê Ngọc Phương chỉ đạo các mũi trinh sát truy tìm Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam ở bến xe Miền Đông và ga Sài Gòn (TP.HCM).

Theo đại tá Lê Ngọc Phương, các trinh sát phải leo lên nhiều xe khách, đi vòng quanh khu vực ga tàu để truy tìm đối tượng. Lúc này dường như việc truy tìm đối tượng càng lúc càng khó khăn, vì chưa có biểu hiện gì có sự xuất hiện của hai đối tượng ở khu vực này. Tuy nhiên, khoảng 23 giờ ngày 7.2, trinh sát phát hiện hai đối tượng nghi vấn có vẻ bề ngoài giống Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam xuất hiện tại khu vực ga Sài Gòn. Tuy nhiên, đây là khu vực đông người, nên lãnh đạo C02 đã chọn thời điểm mua vé sẽ bắt giữ đối tượng.

Trinh sát tham gia phá án kể thêm, thời điểm phát hiện Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam tại ga Sài Gòn, hai nghi can này rất cảnh giác, có vẻ nóng ruột và lo lắng, đi lòng vòng xem có ai theo dõi mình không rồi mới tiến vào khu vực mua vé tàu.

"Thời điểm này ga không còn chuyến tàu nào, các trinh sát vào vai hành khách tìm mua vé về quê, tiếp cận nói chuyện với 2 nghi can. Khi tôi tiếp cận, Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam than thở mua vé tết về quê mà không có. Ngay sau đó, một nhóm trinh sát khác ập đến từ phía sau quật ngã hai đối tượng, đưa về trụ sở Bộ Công an làm việc", thượng tá Lại Quang Huấn, Phó phòng 6 (C02) nói.

Qua khám xét trên người Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng và 10 miếng kim loại màu vàng.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam đã bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội, mặc dù ban đầu Nam không hợp tác.

Hai nghi can khai nhận, do đam mê cờ bạc nên bị đuổi việc. Gần tết, hai nghi can thiếu tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp tài sản. Nguyễn Vũ Hoàng Nam nói với Trần Tuấn Anh chỉ có ở trạm thu phí mới có nhiều tiền. Do từng làm cho Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đều hiểu rõ thời gian hoạt động ở đây, nên đã lên kế hoạch cướp tài sản.

Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh lên mạng xã hội mua một khẩu súng với giá 6 triệu đồng hòng để gây án. Sau đó, chúng chuẩn bị găng tay, bịt mặt, súng và dao đột nhập vào trạm thu phí cướp tài sản. Với số tài sản hơn 2,2 tỉ đồng cướp được, cả hai mua 10 lượng vàng SJC; số tiền còn lại để tiêu xài trong quá trình lẩn trốn.

Nghi can còn gửi người bạn thân hơn 700 triệu đồng. Khi đọc thông tin bắt giữ Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh, người bạn này mang số tiền là tang vật vụ án đến cơ quan công an giao nộp.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ án.