Tạm đình chỉ công tác Phó giám đốc Trung tâm dọa bắn công an xã

Chiều 25.5, sau khi họp bàn với các đơn vị liên quan, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND H.Quảng Ninh, đã ký quyết định số 424 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Vương, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Quảng Ninh, để kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm và những người có liên quan theo quy định. Thời gian tạm đình chỉ công tác ông Vương từ ngày 25.5 - 8.6.

Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vương căn cứ vào các luật định và công văn của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang; công văn của Huyện ủy Quảng Ninh yêu cầu báo cáo làm rõ vụ việc mà Báo Thanh Niên đã phản ảnh.

Ảnh: C.T.V Ông Vương tại hiện trường ngày 20.5

Như Thanh Niên đã thông tin, theo tường trình của ông Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã Hồng Thủy, sáng 20.5, khi nhận được tin báo có người khai thác cát trái phép tại khu vực thuộc địa phận xã Hồng Thủy và được sự điều động của Chủ tịch UBND xã, Ban Công an xã gồm ông Duy cùng 2 công an viên phối hợp với Ban Địa chính xã (có ông Nguyễn Công Bằng) đến địa điểm nói trên để kiểm tra tình hình.



Khi lực lượng xã Hồng Thủy đến hiện trường thì thấy ông Vương đang chỉ đạo xúc cát lên xe để vận chuyển đi nơi khác. Lúc ông Bằng và lực lượng công an đến hỏi về việc khai thác cát trái phép, ông Vương đã có lời lẽ thô tục, xúc phạm lực lượng chức năng. Theo tài liệu PV Thanh Niên thu thập được, ngày 22.4.2010, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó chủ tịch UBND H.Quảng Ninh, ký cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Văn Vương và vợ là Nguyễn Thị Việt Hà (địa chỉ ở thôn Đắc Thắng, xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh). Cụ thể, thửa đất số 9, tờ bản đồ số K2 với diện tích 84.040 m2 (được xác định thuộc đất của xã Hồng Thủy); thửa đất số 1c, tờ bản đồ số K2 với diện tích 185.960 m2 (được xác định có một phần đất của xã Hồng Thủy). Năm 2000, ông Hoàng Văn Lịnh (bố ông Vương) được UBND H.Quảng Ninh cấp 590.400 m2 và trong đó cũng có phần đất được xác định thuộc địa phận xã Hồng Thủy.

Sau khi phát hiện vụ việc “cấp nhầm” đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết. Và 2 huyện vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết việc cấp đất sai địa chỉ trên.

Được biết, 2 cha con ông Lịnh và ông Vương đã được chi trả gần 7,5 tỉ đồng tiền giải phóng mặt bằng của dự án nghỉ dưỡng.