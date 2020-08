Tạm dừng phiên xử 3 bị cáo tra tấn cô gái 18 tuổi đến sảy thai

Sáng 28.8, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Dũng (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (29 tuổi, em gái Dũng), Trần Nhật Khang (20 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) về tội "bắt, giữ người trái pháp luật" và "cố ý gây thương tích". Người bị hại là cô gái 18 tuổi bị đánh, tra tấn đến sảy thai

Riêng 2 anh em Dũng và Huyền còn bị truy tố thêm tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại phiên tòa, luật sư của bị hại H.N.Y đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong đó làm rõ vai trò của một số người liên quan vì có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa. Ngày 3.9 sẽ tiếp tục xét xử.

Các bị cáo đã giam giữ và đánh đập cô gái 18 tuổi như thời Trung cổ dẫn đến sảy thai

Theo cáo trạng, ngày 19.3.2019, chị H.N.Y. (19 tuổi) đến nhà Dũng và Huyền chơi. Vì anh trai Y. nợ Dũng 1,6 triệu đồng chưa trả nên Dũng và Huyền bắt giữ Y., buộc anh trai của cô mang số tiền 10 triệu đồng đến thì mới thả nạn nhân ra.

Nhiều ngày sau đó, Dũng, Huyền, cùng Khang giam giữ và đánh đập chị Y. liên tục. Đến ngày 10.4.2019, thấy chị Y. sinh non, thai nhi tử vong nên Dũng và Huyền bỏ trốn. Y. được vợ Dũng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật 69%.

Qua truy xét, công an đã triệu tập Khang đến làm việc. Từ lời khai của Khang, công an bắt khẩn cấp Dũng và Huyền. Khám xét nơi ở của 2 bị can tại xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, công an thu giữ 52,8 gram Methamphetamine và 0,8 gram Kentamine và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, dao tự chế, dây xích sắt, còng số 8.

Cơ quan chức năng còn thu giữ 45 viên pháo hình cầu, hai khẩu súng tự chế và 49 viên đạn. Tại cơ quan điều tra, Huyền và Khang khai Dũng là người chủ mưu việc bắt giữ và đánh đập, tra tấn chị Y.