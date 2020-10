Tạm giam nam thanh niên đập xe người đi đường sau va chạm giao thông với bà bầu

Trưa 3.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi, trú P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) về tội gây rối trật tự công cộng

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 trưa 24.9, Mỹ Anh cùng 3 người bạn bằng tuổi, gồm: Trần Gia Bách, Trần Đức An và Nguyễn Thanh Bình (cùng trú P.Khương Đình) đi uống nước tại khu vực sân bóng Kim Giang. Sau đó, cả nhóm chở nhau bằng 2 xe máy đến quán nét trên đường Tôn Thất Tùng (Q.Đống Đa, Hà Nội) chơi điện tử.

Khi di chuyển đến trước số nhà 181 Trường Chinh (P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân), xe máy do Mỹ Anh điều khiển xảy ra va chạm với xe một người phụ nữ mang bầu di chuyển cùng chiều.

Sau cú va chạm, Mỹ Anh cùng bạn và người phụ nữ ngã ra đường. Mỹ Anh tiến lại xem bạn có bị thương không thì nghe người dân hô hoán người phụ nữ bị va chạm xe đang mang bầu, nên Mỹ Anh tiến lại để hỏi han tình hình và gọi taxi để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khi Mỹ Anh đang ngồi cùng người phụ nữ thì anh D.V.H, đi xe máy nhãn hiệu Honda Vision qua, dừng lại và nói với Mỹ Anh “Đ.M.M, học sinh sao đi nhanh thế, đâm vào người ta”. Bị anh H. chửi, Mỹ Anh chửi lại và chạy ra xe lấy cây gậy 3 khúc bằng kim loại lao vào vụt liên tiếp 3 phát vào người anh H.

Theo Công an Q.Thanh Xuân, Mỹ Anh từng bị Công an Q.Hai Bà Trưng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú vì liên quan đến 2 vụ án cố ý gây thương tích.