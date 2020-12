Tạm giam nam thanh niên ‘thông chốt’, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động

Sáng 12.12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phú Lương (Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hoàng Minh Thái (18 tuổi, trú xã Phú Lạc, H.Đại Từ, Thái Nguyên) để làm rõ tội chống người thi hành công vụ.