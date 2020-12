Tạm giam tài xế không giấy phép, lái ô tô đi mượn tông tử vong 2 cha con

Tối 1.12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Định Hóa, Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với tài xế Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú xã Trung Hội, H.Định Hóa) để làm rõ tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.