Tạm giữ 3 'đầu gấu' cưỡng đoạt tài sản người cai nghiện

Hôm qua, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) vừa có báo cáo về việc đang tạm giữ Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Thông (cùng ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với người đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

Cả 3 nghi can trên đang trong thời gian chấp hành cai nghiện ma túy bắt buộc 2 năm theo các quyết định của tòa án tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (xã Tân Hiệp, H.Châu Thành). Công an H.Châu Thành đã di lý 3 nghi can về cơ quan công an, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.