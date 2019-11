Tạm giữ bà nội để điều tra cái chết bất thường của cháu gái 11 tuổi

Chiều 6.11, nguồn tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ bà N.T.H (64 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra nguyên nhân cái chết của cháu N.T.T (11 tuổi, ngụ xã Hậu Thành), cháu nội của bà H. Qua lời khai ban đầu của bà H. và dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an nghi bà H. có liên quan đến nguyên nhân khiến cháu T. tử vong dưới hồ nước.