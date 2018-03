Tạm giữ hình sự kẻ giả mạo “con nuôi Thứ trưởng Công an” để lừa đảo

Trước đó, cơ quan công an nhận được tố cáo của công dân về việc Hà lấy danh nghĩa cán bộ công an có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Qua xác minh, từ tháng 5.2014, Hà quen biết ông B.Đ.Q, cán bộ Viện Nghiên cứu hỗ trợ nhân lực phát triển doanh nghiệp, có trụ sở tại Hà Nội. Hà tự giới thiệu là thượng úy đang công tác trong ngành an ninh, có bố mẹ là đại tá đang công tác tại Bộ Công an, bản thân Hà là “con nuôi” của một thứ trưởng Bộ Công an nên có khả năng giúp người khác tìm việc làm hoặc học tập tại các đơn vị thuộc lực lượng công an.



Ông Q. sau đó làm trung gian giới thiệu cho Hà nhiều trường hợp có nhu cầu học tại trường đại học hoặc xin vào làm trong ngành công an. Tổng cộng Hà đã nhận khoảng 1,9 tỉ đồng của các cá nhân nhưng không thực hiện như cam kết. Cơ quan công an xác định Hà không có công ăn việc làm, các mối quan hệ của Hà nói với ông Q. đều là giả dối.