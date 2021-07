Tạm giữ hình sự kẻ mạo danh đại diện một cơ quan báo chí, xúc phạm lãnh đạo

Phan Văn Phước tại cơ quan công an

Phát hiện vụ việc, Báo Pháp luật Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế đã có văn bản tố giác gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị điều tra, làm rõ.

Sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc điều tra và xác định Phước chính là kẻ đã mạo danh như nêu trên với mục đích trả thù. Cơ quan công an đã khám xét nhà ở của Phước và quầy photocopy nơi Phước soạn thảo và scan các công văn. Tai đây, công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự Phước để tiếp tục điều tra, làm rõ.