Tạm giữ hình sự nghi phạm ném chất bẩn 'khủng bố' nữ phóng viên

Chiều nay, 11.4, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết công an thành phố đang tạm giữ hình sự Hoàng Khắc Công (56 tuổi, ngụ tại phường Lê Mao, thành phố Vinh), nghi phạm ném chất bẩn vào cửa căn hộ của gia đình chị Đặng Thị Cẩm Tú (35 tuổi, phóng viên Báo Thời Đại). Ông Công bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo trình báo của chị Đặng Thị Cẩm Tú, trong các đêm 1.4 và 6.4, kẻ xấu đã 2 lần mang chất bẩn đến ném vào cửa căn hộ chung cư của chị ở phường Quang Trung, thành phố Vinh. Trích xuất camera an ninh của tòa nhà chung cư, công an xác định, thủ phạm ném chất bẩn là ông Hoàng Khắc Công.

ẢNH CẮT TỪ CLIP Hình ảnh trong camera cho thấy ông Hoàng Khắc Công chuẩn bị ném chất bẩn vào căn hộ của nữ phóng viên

Tại cơ quan công an, ông Công khai được người của một doanh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu sản xuất gạch ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) nhờ can thiệp để chị Tú không đăng bài về việc doanh nghiệp này lấy cớ cải tạo đồng ruộng để đào đất bán cho nhà máy gạch. Chị Tú từ chối đề nghị này nên ông Công ném chất bẩn để dằn mặt và trả thù.

Ông Công đã có 2 tiền án về ma túy và tiêu thụ tài sản trộm cắp. Cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập một số người có liên quan để điều tra vụ việc.