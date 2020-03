Tạm giữ hình sự người đàn ông liên quan vụ đốt pháo trong đám cưới tại Sóc Sơn

Chiều 4.3, về vụ đốt pháo ở đám cưới xảy ra trên địa bàn, đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội), cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Trần Văn Khang (41 tuổi, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Ly cũng cho biết, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được từ ngày 1.3 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã có đủ căn cứ để quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, điều tra vụ các đối tượng đốt pháo trong đám cưới ngày 1.3 tại xã Phù Lỗ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Hà Nội đã làm rõ vai trò của một số người liên quan đến vụ đốt pháo mừng đám cưới.

Đồng thời, Công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP.Hà Nội khẩn trương triển khai các mũi điều tra, làm rõ và thi hành lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan khác trong vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bánh pháo đốt tại đám cưới tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 1.3, sau khi tiếp nhận vụ việc một gia đình ở xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn) tổ chức đám cưới và đốt số lượng lớn pháo bên trong rạp và ngoài đường, gây những tiếng nổ trong thời gian dài, xác pháo đỏ cả góc đường, Công an xã Phù Lỗ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sóc Sơn đã xuống hiện trường, lập biên bản sự việc.

Ngày 3.3, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội tiếp tục các hoạt động điều tra nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan đến vụ việc. Bước đầu, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người để tiến hành xác minh, làm rõ.

Liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới tại xã Phù Lỗ, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video một đám cưới ở xã Phù Lỗ rải pháo nổ thành nhiều dãy trước cửa nhà, giáp đường quốc lộ. Ngoài ra, pháo còn được treo, nổ dọc hai bên lối đi vào nhà, đốt mừng đám cưới.

Cũng trong chiều 4.3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản gửi Giám đốc Công an TP.Hà Nội và Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ đốt pháo tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót, lọt cá nhân vi phạm... trong vụ đốt pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ.