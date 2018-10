Tạm giữ kẻ giả danh cảnh sát hình sự để lừa tiền chạy án

tin liên quan Giả danh cảnh sát hình sự lừa chạy án

Ngày 17.10, Công an TP.Nha Trang cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Hùng (38 tuổi, quê Nghệ An), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Hùng thuê nhà trọ ở khu vực Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang). Sau khi làm quen với hàng xóm, Hùng tự giới thiệu tên Sơn và là “ Cảnh sát hình sự Công an Nha Trang”.

Cuối tháng 9.2018, Hùng nghe thông tin ông H. (trú tại Hòn Nghê) bị Công an TP.Nha Trang bắt giữ do liên quan đến tội phạm ma túy. Ngày 12.10, sau khi dò hỏi hàng xóm số điện thoại của vợ ông H. là chị U., Hùng gọi điện cho chị U. và tự xưng là “Cảnh sát hình sự Công an Nha Trang”, nói sẽ chạy được án và giảm nhẹ tội danh cho ông H.

Do không am hiểu pháp luật, chị U. cùng người thân hẹn gặp Hùng tại một quán cà phê trên đường Củ Chi (TP.Nha Trang). Tại đây Hùng khẳng định có thể xin thụ lý hồ sơ vụ án, giảm được án. Tuy nhiên, để làm được điều này gia đình bị can phải đưa cho Hùng 200 triệu đồng.

Tưởng thật, chị U. đã đồng ý và hai bên hẹn ba ngày sau đến một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Nha Trang) bàn thêm về khoản tiền trên. Theo đó, phía gia đình chị U. sẽ đưa trước cho Hùng 50 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa sau đó một tuần. Hùng cam kết sau khi nhận đủ tiền thì chỉ trong một tháng sau sẽ hoàn thành việc giảm án cho bị can H.

Tuy nhiên, sau đó chị U. nghi ngờ Hùng giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo nên đã đến Công an TP.Nha Trang trình báo vụ việc.

Sáng 16.10, Hùng hẹn chị U. tại một quán cà phê ở khu vực Hòn Chồng (TP.Nha Trang) để nhận tiền. Khi nhận đủ 50 triệu đồng, Hùng còn “xin” thêm 5 triệu để ăn nhậu. Lúc này, lực lượng công an ập vào bắt giữ Hùng.