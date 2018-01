Cà Mau: Đến nhà rủ đánh nhau, 1 người tử vong Ngày 11.1, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Quách Văn Minh (52 tuổi, ngụ xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 10.1, Minh đang chơi bài ở nhà của người quen cùng với 1 số người khác, trong đó có ông Võ Văn Dũng (46 tuổi, ngụ cùng địa phương). Trong lúc chơi bài, ông Minh và Dũng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và được mọi người can ngăn nên ông Minh bỏ về nhà. Một lúc sau, ông Dũng tới nhà ông Minh rủ đánh nhau. Bị thách thức, ông Minh từ trong nhà chạy ra, đạp mạnh vào ngực khiến ông Dũng bất tỉnh. Ông Dũng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Viên An nhưng tử vong sau đó. Khi nghe tin ông Dũng tử vong, ông Minh đến Công an xã Đất Mũi đầu thú Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.