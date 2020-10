Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam là ai ?

Ngày 6.10, HĐND tỉnh Hà Nam khoá 18 đã tiến hành họp kỳ thứ 17. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Nam đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam với ông Nguyễn Xuân Đông do đến tuổi nghỉ công tác.

HĐND tỉnh Hà Nam cũng miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam với bà Đinh Thị Lụa do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hà Nam với bà Lê Thị Thanh Hà do chuyển công tác; đồng thời, bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam với ông Phạm Văn Đồng do đến tuổi nghỉ công tác.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh Hà Nam cũng đã bầu ông Trương Quốc Huy, Phó bí thư tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thị ủy Duy Tiên, làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Anh Chức, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Đặng Thanh Sơn, Bí thư Huyện ủy Bình Lục, và ông Bùi Văn Hoàng, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Hà Nam, làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.