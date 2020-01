Tân Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM từng là Viện trưởng VKSND

Hồi tháng 7.2019, khi đang giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP, ông Hải được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Dương Ngọc Hải, năm nay 53 tuổi, quê tỉnh Long An, có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Nội chính Thành ủy cảm ơn lãnh đạo đã tin tưởng tiếp nhận ông từ Viện KSND TP về công tác tại Thành ủy; đồng thời dìu dắt, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ để ông nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Hải cho biết nhiệm vụ hết sức nặng nề nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để giữ đoàn kết truyền thống của Ban Nội chính Thành ủy hoàn thành công tác tham mưu, theo dõi lĩnh vực an ninh nội chính, phòng chống tham nhũng , cải cách tư pháp. Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP và góp phần thúc đẩy TP phát triển.