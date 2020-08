TAND tỉnh Bình Phước thông tin vụ bị án đến trụ sở tòa uống thuốc tự tử

Xôn xao vụ bị án uống chất lỏng nghi thuốc trừ sâu ở tòa án Bình Phước

Đòi chủ tọa phiên tòa phải nuôi con của bị cáo

Theo thông tin từ TAND tỉnh Bình Phước, trước đó, ngày 12.8, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với Mạc Văn Hào, HĐXX đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại về việc không cho bị cáo được hưởng án treo, xử phạt Mạc Văn Hào 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

2 ngày sau (14.8), gia đình Hào gồm nhiều người đã đến trụ sở TAND tỉnh yêu cầu HĐXX giải thích về việc không cho bị cáo hưởng án treo và nói chủ tọa phiên tòa không cho bị cáo hưởng án treo thì phải nuôi 2 người con của Hào.

Đại diện Ban lãnh đạo TAND tỉnh đã giải thích, hướng dẫn cho Mạc Văn Hào nếu không đồng ý với phán quyết của tòa thì có quyền làm đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Mạc Văn Hào và gia đình không đồng ý và có hành động la lối, xúc phạm chủ tọa phiên tòa và tòa án, sau đó ra về.

Hào cùng nhiều người lên TAND tỉnh Bình Phước đòi gặp chủ tọa phiên tòa ẢNH TRÍCH XUẤT CAMERA

Đuổi theo thẩm phán quay phim, chụp hình rồi uống thuốc đòi tự tử

Cũng theo thông tin từ TAND tỉnh Bình Phước, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24.8.2020, Mạc Văn Hào cùng gia đình và một số thanh niên lạ mặt tiếp tục đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, vào phòng làm việc của thẩm phán chủ tọa phiên tòa và đề cập đến kết quả xét xử phúc thẩm vụ án, với thái độ bất bình, đe dọa.

Sau đó thẩm phán chủ tọa đã ra khỏi phòng làm việc, di chuyển đến khu vực đông người, thì Hào và gia đình đuổi theo, la lối, xúc phạm thẩm phán chủ tọa; đồng thời, một số thanh niên lạ mặt có hành động gây rối, lớn tiếng la lối, quay phim, chụp ảnh tại khu vực làm việc trụ sở tòa án.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ ẢNH: TRÍCH XUẤT CAMERA AN NINH

Trong lúc lộn xộn, Hào đã lấy 1 lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) uống. Lực lượng công an P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài đã can thiệp, rửa miệng cho Hào, đưa Hào đi cấp cứu. Hiện sức khỏe Hào đã ổn, đang được theo dõi ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng công an TP.Đồng Xoài cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hiện đang chờ sức khỏe của Mạc Văn Hào ổn định, tỉnh táo sẽ tiếp tục làm việc. Công an thành phố cũng đã trích xuất các camera an ninh tại TAND tỉnh để phân tích, làm việc, lấy lời khai những người liên quan. Nếu có dấu hiệu của việc gây rối, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sẽ xử lý theo quy định.